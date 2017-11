Hausse du nombre de suicides chez les policiers en 2017

publié le 07/11/2017 à 15:48

39 fonctionnaires de police ont mis fin à leurs jours depuis le 1er janvier 2017. C'est déjà trois de plus que sur toute l'année 2016, selon une information de France Bleu. L'année 2017 a connu un pic avec 10 suicides depuis la fin août. Ce taux est d'autant plus préoccupant que cette année de forte hausse survient après plusieurs années de baisse. L'année 2016 avait connu le plus bas taux de suicides chez les policiers depuis 2010.



France Bleu a pu consulter les chiffres du bilan trimestriel présenté à chaque réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Les 39 suicides de cette année concernent tous les grades et tous les âges. Ce sont pourtant principalement des hommes qui se donnent la mort. Deux ou trois femmes policières se sont suicidées (un cas est en cours d'enquête). L’Île-de-France, qui concentre un tiers des effectifs de terrain (36.000 policiers), est la région la plus touchée. L'arme de service est utilisée dans la moitié des cas selon France Bleu.



1.133 policiers ont mis fin à leur jours depuis 25 ans. Si les raisons personnelles sont souvent avancées, il est difficile de ne pas penser au mal-être général des forces de l'ordre en hausse ces dernières années. Les attentats et les prolongations de l'état d'urgence ont donc mis à mal un plan ministériel mis en œuvre après un pic de 55 suicides chez les policiers en 2014. Le nombre d'heures supplémentaires a explosé et les forces de l'ordre sont sous pression dans un contexte de menace terroriste permanente.