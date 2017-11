Consommation : allez-vous profiter du "Black Friday" ?

publié le 23/11/2017 à 11:17

Journée de mégapromotions importée des Etats-Unis, le Black Friday fait de plus en plus d'adeptes, qui y voient autant le moyen de profiter de bonnes affaires que de faire leurs cadeaux de Noël, même si d'aucuns dénoncent cette consommation à outrance.



Aux Etats-Unis, le long week-end de Thanksgiving marque le pic des ventes de fin d'année grâce à ces soldes, qui démarraient traditionnellement par le "Vendredi noir" ("Black Friday") dans les magasins physiques avant de s'étendre aux boutiques en ligne le lundi ("Cyber Monday").



L'an dernier, le Black Friday est entré dans l'histoire comme la première journée à générer 3 milliards de dollars de ventes en ligne sur le territoire américain.



Selon un rapport, les Français devraient dépenser lors de ce week-end, 845 millions d'euros en ligne (+15% par rapport à 2016), et 4,5 milliards d'euros dans les magasins (+4%).



Pour Amazon, "précurseur de l'évènement en France" et qui a débuté dès lundi une "Black Friday Week", les Français se sont désormais "approprié" l'évènement, perçu par la majorité (65%) d'entre eux comme "le véritable coup d'envoi des achats de Noël".



A tel point qu'une concentration des achats se dessine dans la deuxième quinzaine de novembre.



Selon une enquête réalisée par l'institut CSA pour le géant américain du commerce en ligne, alors qu'en 2016, 21% des Français avaient affirmé vouloir profiter du Black Friday, ils seront 52% cette année.



Lancé en France en 2014, le concept, après un net flottement en 2015 en raison des attentats du Bataclan et des terrasses à Paris (13 novembre), a véritablement démarré en 2016 et s'est désormais étendu à toutes les grandes enseignes de la distribution, tellement les ventes induites ce jour-là sont énormes.



Selon l'institut GFK, spécialisé dans le comportement des consommateurs, l'évènement, qui "s'est installé dans le calendrier commercial" au même titre que les soldes, permet de profiter avant tout de "produits premiums" et de nouveautés à prix intéressants.

En terme d'intentions d'achat, c'est la mode et le textile qui arrivent en tête, suivi de la high tech, de l'équipement pour la maison et des jouets, selon un sondage Médiamétrie pour la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad).



Seul hic: les réductions sont certes très attractives mais les risques de ruptures de stock des produits les plus demandés sont réelles.





Consommation : allez-vous profiter du "Black Friday" ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Consommation : allez-vous profiter du "Black Friday" ? Oui

Non

Ne se prononce pas