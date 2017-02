Le journal de 7h30 : disparus d'Orvault, la personnalité du fils intrigue

publié le 27/02/2017 à 08:05

Le mystère reste entier à Orvault. L'enquête sur la disparition d'une famille de quatre personnes près de Nantes progresse, l'analyse des traces de sang retrouvées au domicile ayant montré dimanche qu'il appartenait à la famille, tandis que des tweets du fils révèlent une mésentente profonde avec son père. La famille Troadec - les parents Pascal et Brigitte, et deux enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans - n'ont pas donné signe de vie depuis le 16 février. Aucun ne répond aux appels depuis cette date.



Une enquête a été ouverte pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations", mais pour le moment impossible de déterminer ce qui a pu se passer. L'enquête semble toutefois s'orienter sur la personnalité du fils, dont la voiture a disparu, alors que celles de ses parents ont été placées sous scellé pour les besoins de l'enquête.

Selon une source proche du dossier et selon des voisins, le père a souffert de "troubles dépressifs par le passé". Le fils, lui, est décrit comme ayant "souffert de fragilités psychologiques". De source policière, ce dernier avait proféré des menaces de mort sur un blog en 2012, alors qu'il était scolarisé dans un lycée d'Orvault.



Selon Le Parisien, il aurait par ailleurs écopé de travaux d'intérêt général pour harcèlement. Sur Twitter, le jeune homme semblait en vouloir à son père. "Punaise hier de 2h du mat a 20 h mon père gueuler j'arrêter pas dlui dire 'ferme ta gueule' il continuer à brayer", écrivait-il en 2013, ou encore "Mes parents gueule tout le temps et boivent".

À écouter également dans ce journal

- La nuit des Oscars s'est terminée sur un couac inédit. C'est finalement Moonlight qui a remporté l'Oscar du meilleur film, attribué dans un premier temps à La La Land. Casey Affleck a été sacré meilleur acteur et Emma Stone, meilleure actrice.



- L'écart se resserre entre François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le candidat de la droite (20%) est distancé par ses deux concurrents. Selon notre sondage Kantar Sofrès - One Point du 26 février, réalisé pour RTL, Le Figaro et LCI, Emmanuel Macron se qualifierait pour le second tour de l'élection présidentielle, avec 25% des voix. Marine Le Pen, quant à elle, est créditée de 27% des voix.



- Benoît Hamon a annoncé hier soir que Jean-Luc Mélenchon serait bien candidat à l'élection présidentielle, enterrant définitivement un rapprochement des deux candidats.



- Marine Le Pen qui voit la pression judiciaire s'accentuer sur elle, a appelé dimanche les magistrats à "ne pas contrecarrer la volonté du peuple", lors d'une réunion publique à Nantes émaillée par des heurts à l'extérieur.



- François Fillon a "accusé" le gouvernement de laisser "se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile" qui perturbe la campagne, après des incidents visant plusieurs candidats.



- Le montant des bourses des collégiens va être augmenté de 25%



- Paris a humilié l'OM au stade Vélodrome hier soir 5-1. Les Parisiens sont deuxième du classement, à trois points du leader : Monaco.