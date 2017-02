73% des Français estiment avoir réussi leur vie

publié le 27/02/2017 à 07:23

C'est un chiffre étonnant qui tranche avec le climat "dépressif" qui règne en France. 73% de Français estiment avoir réussi leur vie, même s'ils restent pessimistes sur l'avenir du pays. C'est ce que nous apprend une enquête de Solidaris commandée par la Mgen et que RTL vous révèle en exclusivité ce lundi 27 février.



"Famille, amis et travail, valeurs-refuges des Français !" C'est le principal enseignement du baromètre Confiance et Bien-être 2017 de la Mgen, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris estime que "le parcours personnel" occupe une place majeure parmi les facteurs clés de cet accomplissement.

Alors, bien sûr, les Français se disent, souvent, inquiets pour leur avenir et celui de leurs proches, anxieux quant à l'évolution de la société. Ils ne sont font aucune illusion sur la politique. Mais ils sont une majorité à être satisfaits de leur vie. Ils trouvent, en fait, dans leur famille et leur travail les sources de leur épanouissement.