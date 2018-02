publié le 05/02/2018 à 08:00

Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu se rendent ce lundi au chevet des sinistrés des inondations. Des habitants très remontés par la gestion de la situation par les autorités.



"Sur les onze maisons qui ont les pieds dans l'eau aujourd'hui et où on habite toujours parce qu'on n'a pas voulu partir, on n'a vu absolument personne. On n'a pas vu le service technique, on n'a pas vu le maire, on n'a pas vu les pompiers. On nous a laissés. On nous a simplement dit : 'si vous n'êtes pas content, vous allez la salle des fêtes, elle est prête pour vous'", explique Michel qui vit à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

"La colère elle est là dans le quartier et je peux vous dire que tout le monde est remonté", affirme ce sinistré.

La Seine-Maritime et dix autres départements restent en vigilance orange aux crues. De plus, quatorze départements sont placés en vigilance orange neige et verglas.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le procès sous haute sécurité de Salah Abdeslam s'ouvre aujourd'hui au palais de Justice de Bruxelles. Le seul survivant des commandos du 13 novembre est jugé pour avoir tiré sur des policiers à Forest (Belgique) en 2016, lors de sa cavale.



Politique - Dans le Territoire de Belfort et dans le Val-d'Oise, les candidats Les Républicains ont remporté les législatives partielles face à leurs adversaires de La République En Marche. "La France du réel s'est exprimée", s'est félicité Laurent Wauquiez.



Économie - Le paquet de cigarettes va augmenter d'un euro en moyenne dès le 1er mars pour passer à 8 euros.



Société - Le gouvernement envisage de rendre obligatoire le congé parental. Annonce faite par le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner, hier lors du Grand Jury.



Ligue 1 - Monaco a repris la troisième place du classement après avoir dominé Lyon 3-2 hier à domicile.