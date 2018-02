Plan "Grand Froid" : "220 places supplémentaires à Paris", indique la Ville

publié le 05/02/2018 à 07:42

Le plan "Grand Froid" est déclenché à partir de ce lundi 5 février en Île-de-France. Les températures sont de 2 à 4 degrés en dessous des normales de saison, allant jusqu'à -6 ou -7 degrés "ressentis" pour quelques jours. La préfecture a annoncé que 687 places d’hébergement supplémentaires allaient être ouvertes la nuit prochaine pour venir en aide à ceux qui dorment dehors.



Sur Paris,"en plus des 16.000 places d’hébergement présentes à l'année, dont 40% sont mises en place par la ville de Paris, trois gymnases, dont deux à cause de la crue de la Seine, ont été mis à disposition des sans-abris", indique Dominique Versini, adjointe chargée de la Solidarité à la Mairie de Paris

"Depuis hier, plus de 200 places ont été ouvertes dans le cadre du plan grand froid, la moitié sont dans trois salles situés dans les Ier, IVe et XVe arrondissements", précise Dominique Versini. Sur place, les personnes sont accueillis avec un repas chaud et prises en charge par les équipes du Centre d'action sociale de la ville de Paris, avec qui "elles peuvent évoquer leurs problèmes sociaux, si elles le veulent".

Les sans-abris peuvent rester dans ces gymnases jusqu'à la fin de l'hiver et dans le même temps, la Ville tente de leur trouver un "dispositif pérenne, s'ils le souhaitent bien évidemment".