publié le 05/02/2018 à 06:48

C'était un engagement qu'avait pris Guillaume Pépy le 8 janvier dernier à l'issue de la réunion convoquée par Élisabeth Borne sur la transparence et l'amélioration de l'information des voyageurs : publier chaque jour la régularité des trains de la veille et la cause des retards.



Une mesure qui est en train d'être discrètement mise en place. La SNCF a commencé à tester sa promesse sous l'appellation "Vos trains d'hier" sur sncf.com/newsroom, avant un prochain déploiement sur tous les canaux d'information.

Concrètement, le dispositif se divise en quatre colonnes. Une première colonne concerne les trains de l'Île-de-France, classée par lignes, y compris le RER, alors que la seconde est réservée aux TER, à partir d'une carte de France où apparaissent toutes les régions. Une troisième colonne comprend les TGV, regroupés par axes (Sud-est, Atlantique, Nord et Est). Enfin, la dernière colonne concerne les Intercités, listés par liaisons.

Un code couleur et un pourcentage de retard

À chaque fois, on trouve un chiffre et un code couleur. Le chiffre correspond au pourcentage de trains arrivé à l'heure la veille, mais selon les critères de la SNCF. C'est-à-dire avec moins de 5 minutes de retard pour un RER, ou moins de 15 minutes de retard pour un TGV longue distance. La couleur verte, orange ou rouge, indique si la ponctualité s'est améliorée ou dégradée par rapport au même jour de l'année précédente.



Sous ces quatre colonnes, on retrouve les explications des causes des principales perturbations. Par exemple pour samedi 3 février, la couleur était verte sur la ligne à grande vitesse de l'Est. Cela signifie que 100% des rames étaient à l'heure. En revanche, le Sud-est, était grimé de rouge. En cause, seulement 85% des TGV arrivés à l'heure. La raison, une collision avec des chevreuils qui a retardé une cinquantaine de trains.