Salah Abdeslam : un procès sous haute sécurité en Belgique

et La rédaction numérique de RTL

publié le 05/02/2018 à 06:34

Le dernier survivant des attentats du 13 Novembre va être jugé en Belgique dès ce lundi 5 février. Salah Abdeslam passe devant la justice belge pour sa participation présumée à une fusillade, à Forest, pendant sa cavale. C’est un dispositif hors norme qui est déployé autour du palais de justice de Bruxelles, pendant les quatre jours que durera le procès.



Le bâtiment est cerné de blocs de béton, 200 policiers et militaires sont mobilisés, dont des membres d’unités spéciales avec véhicules blindés. Hélicoptères dans le ciel et même moyens techniques pour localiser dans le périmètre des personnes enregistrées comme radicalisés sont utilisés.

Pour les autorités belges, cette première comparution publique de Salah Abdeslam a été soigneusement préparée. Il s’agit d’éviter toute tentative d’évasion, un suicide ou une éventuelle attaque terroriste.

Ce procès, où plus de 300 journalistes ont été accrédités, risque de perturber l’activité judiciaire du tribunal. Avocats et personnel du Palais n’échapperont pas au détecteur de métaux, ni aux fouilles approfondies. Dans la salle d’audience, quelques places sont réservées en nombre restreint aux familles de victimes des attentats de Paris et Bruxelles pour un premier face-à-face tendu avec l’ancien gamin de Molenbeek.