publié le 04/02/2018 à 16:37

Météo France a placé 23 départements en vigilance orange, ce dimanche 4 février à 16 heures. Douze sont concernés par une vigilance orange neige-verglas, et onze sont surveillés en raison d'inondations.



Les départements concernés par la vigilance orange neige-verglas sont : l'Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, le Gard, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Rhône et l'Ain.

Quant à la vigilance aux inondations, elle concerne la Seine-Maritime, l'Eure, le Val-d'Oise, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, la Marne, la Seine-et-Marne et l'Aube.

L'institut météorologique recommande aux usagers d'être très prudents pour les déplacements, et de différer ces trajets s'ils ne sont pas indispensables, pour les départements concernés par la neige et le verglas, mais aussi ceux touchés par les inondations.

Pour les zones spécifiquement touchées par les inondations, il est recommandé de placer ses biens en sécurité s'ils sont susceptibles d'être endommagés.

Météo France a placé 23 départements en vigilance orange neige, verglas et inondation Crédit : Météo France