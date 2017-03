Le journal de 7h30 - Anvers : un Lensois arrêté après avoir tenté de foncer dans la foule

et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/03/2017 à 08:02

Un individu probablement alcoolisé a été interpellé jeudi 23 mars après avoir "mis en danger" des piétons dans le centre-ville d'Anvers (Belgique), en tentant de foncer sur la foule avec sa voiture. Selon la police française, le suspect serait un homme d'origine tunisienne habitant à Lens (Pas-de-Calais). Il "n'était connu pour aucun fait terrorisme", mais pour de nombreuses "infractions de droit commun", notamment pour des faits de vols, violences, usage de stupéfiants et port d'armes.



Arrêté en tenue de camouflage, il se trouvait "sous l'influence" de substance, probablement d'alcool, rendant impossible son audition de la police, a par ailleurs précisé une source proche du dossier. "Différentes armes ont été découvertes dans le coffre" de sa voiture, "des armes blanches, un riot gun (fusil à pompe, ndlr) et un bidon contenant un produit encore indéterminé", a énuméré le parquet. Les faits ont été qualifiés d'"incident suspect" par le Premier ministre belge Charles Michel. Le bourgmestre (maire) d'Anvers, Bart De Wever, avait pour sa part évoqué un "possible attentat terroriste.

À écouter également dans ce journal :

- Attaque à Londres : la police britannique a identifié l'auteur de l'attentat qui a fait quatre morts et une quarantaine de blessés mercredi à Londres, revendiqué par le groupe Etat Islamique, comme étant un Britannique de 52 ans nommé Khalid Masood.

- Présidentielle 2017 : François Fillon n'a pas hésité à accuser François Hollande d'organiser à la tête d'un "cabinet noir" les fuites dans la presse sur ses affaires judiciaires. Le chef de l'État a aussitôt dénoncé des "allégations mensongères".



- Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a annoncé jeudi 23 mars son soutien à Emmanuel Macron. Le candidat socialiste Benoît Hamon l'a aussitôt accusé de trahir le vote de la primaire socialiste.



- Guyane : la situation restait tendue en Guyane, paralysée par un mouvement de grogne social d'ampleur qui a conduit Arianepace à ajourner le lancement d'une fusée, et le rectorat à fermer les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre.



- Environnement : RTL vous révèle vendredi 24 mars que la France, avec plus de 100.000 voitures électriques, est le premier pays européen à atteindre un tel parc.



- États-Unis : Donald Trump a mis un terme jeudi 23 mars aux négociations sur sa réforme de la santé, défiant les rebelles de la majorité républicaine qui menacent de torpiller la première grande loi de son mandat.