publié le 22/03/2017

Londres a été visé ce mercredi 22 mars par un acte "terroriste", qui a fait au moins quatre morts devant le Parlement de Westminster, symbole de la démocratie britannique. Plus de vingt personnes ont également été blessées lorsqu'un homme, vêtu de noir et portant une barbe, a lancé en début d'après-midi sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster, face à Big Ben. L'assaillant, qui aurait agi seul selon les premiers éléments de l'enquête, a ensuite été "abattu par un autre policier", a confirmé Mark Rowley, le commandant de l'unité anti-terrorisme dans une déclaration à Scotland Yard.



Si Theresa May a été exfiltré de Westminster, les députés ont été confinés à l'intérieur du Parlement. "À la fin du vote, on nous a expliqué qu'il y avait un incident et qu'on ne pouvait pas rejoindre nos bureaux (...) Tout le monde est ensemble, dans un lieu sécurisé et on est en train de faire la conversation", a expliqué le député Dominic Grieve au micro de RTL.

Que s'est-il passé ?

Selon le commandant Mark Rowley, l'assaillant a d'abord renversé plusieurs piétons, dont trois policiers, sur le pont. Au moins deux personnes y sont mortes et plus d'une dizaine ont été soignées sur place, selon les services ambulanciers. Une femme, qui a sauté dans la Tamise pour échapper au véhicule, a été repêchée grièvement blessée.



Après avoir embouti son SUV gris contre des grilles peu après la sortie du pont, l'assaillant a couru vers une entrée du Parlement toute proche, avant de poignarder un policier. La police a fait feu sur lui alors qu'il essayait de s'attaquer à un deuxième officier. Le policier poignardé est décédé des suites de ses blessures, de même que l'assaillant, que les secouristes n'ont pu réanimer.



Claudia était juste en face du Parlement quand l'assaillant est arrivé : "J'étais en train de rentrer à la maison, on a entendu un grand boum. J'ai vu une voiture qui s'était encastrée dans le mur, une personne gisait au sol (...) Puis des policiers sont arrivés très vite. Quand j'ai essayé de traverser la rue, j'ai entendu des coups de feu dans l'enceinte du Parlement. On nous a alors demandé de nous mettre à terre et d'évacuer la zone".

Le déroulé de l'attaque près du Parlement à Londres, le 22 mars 2017

Quel est le bilan ?

Le bilan est encore provisoire mais quatre personnes, dont l'assaillant, sont mortes ce mercredi dans ce quartier historique de Londres. Vingt personnes ont également été hospitalisées, douze pour des blessures sérieuses et huit pour des blessures plus légères. Theresa May a adressé ses "pensées" aux victimes et leurs familles avant de présider, dans la soirée, une réunion interministérielle de crise.



Parmi les blessés figurent trois élèves français du lycée Saint-Joseph de Concarneau, ville du Finistère, en voyage scolaire à Londres. La France a envoyé un avion avec les familles des trois étudiants français blessés. Un Falcon va aller chercher ces familles et devrait atterrir vers 22h30 dans la capitale britannique alors que les familles seront prises en charge sur place par l'ambassade de France.



Deux ressortissants roumains ont également été blessés, a annoncé Bucarest, ainsi que cinq touristes sud-coréens, d'après l'agence Yonhap.

Est-ce un acte terroriste ?

L’attaque, que Scotland Yard à qualifiée de "terroriste jusqu’à preuve du contraire", a eu lieu en début d’après-midi devant le Parlement de Westminster, en plein cœur de Londres, où la Première ministre Theresa May venait de s’exprimer devant les députés. L'enquête a été confiée au commandement anti-terroriste et des policiers supplémentaires ont été déployés dans les rues de Londres, a ajouté la police, appelant la population à la vigilance.



Contrairement à d'autres capitales européennes, Londres avait été épargnée ces dernières années par les attentats de grande ampleur. Scotland Yard a cependant annoncé début mars que les services de sécurité britanniques avaient "déjoué treize tentatives d'attentat terroriste depuis juin 2013".



L'attaque est survenue le jour même où la Belgique commémorait les attentats qui avaient fait 32 morts à Bruxelles il y a un an. Elle rappelle les attentats de Nice (84 morts) et Berlin (12 morts) commis en lançant un camion contre la foule et s'inscrit dans un contexte de menace terroriste important en Europe.