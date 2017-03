publié le 23/03/2017 à 13:56

Le groupe terroriste aura mis un peu moins de 24 heures à réagir. L'État islamique (EI) a revendiqué, jeudi 23 mars en début d'après midi, l'attentat de Londres qui a coûté la vie à trois personnes et blessé 29 autres, dont trois lycéens bretons. "L'auteur de l'attaque en face du Parlement britannique à Londres est un soldat de l'EI et l'opération a été menée en réponse à l'appel à frapper les pays de la coalition" internationale antijihadistes, a indiqué Amaq, l'organe de propagande de Daesh, qui avait déjà revendiqué l'attentat de Nice.



Plus tôt dans la journée, Theresa May a déclaré que l'auteur de l'attaque avait fait l'objet d'une enquête des services de renseignement intérieurs (MI5) sur un réseau extrémiste. Selon la première ministre, le terroriste, abattu par la police, est "né au Royaume-Uni". Depuis le drame, les enquêteurs ont procédé à huit interpellations à Birmingham, Londres ainsi que dans d'autres villes du royaume.

Mercredi 22 mars en début d'après-midi, un homme barbu et vêtu de noir a lancé sa voiture contre la foule sur un trottoir du pont de Westminster, qui enjambe la Tamise face à Big Ben, tuant deux personnes - un homme d'une cinquantaine d'années et une femme d'une quarantaine d'années - et en blessant plusieurs dizaines. Il a ensuite poignardé à mort un policier dans la cour du Parlement, symbole de la démocratie britannique, avant d'être abattu par la police.