Cambadélis a-t-il vraiment écrit aux socialistes qui ont parrainé Macron ?

publié le 24/03/2017 à 07:28

Pour arrêter l'hémorragie du Parti socialiste vers "En Marche !", Jean-Christophe Cambadélis assure avoir envoyé une lettre d’exclusion à ceux qui ont parrainé Emmanuel Macron. Mais on a du mal à en trouver la trace. Le premier secrétaire du PS le répète à longueurs d'antenne et de tweets, affichant sa plus grande fermeté à l'égard de ceux de sa famille politique qui rejoignent "En Marche !".



Hors antenne, mardi 21 mars sur RTL, il précisait tout de même avoir écrit seulement aux huit députés (le décompte est le sien) ayant parrainé Emmanuel Macron et qui sont candidats à leur réélection. "Ils l'ont reçue", assurait-il. Cela fait déjà nettement moins de monde et, du coup, c'est facile à vérifier. Parmi ces députés, Richard Ferrand, Jean-Louis Gagnaire, Arnaud Leroy ou Stéphane Travert. Il s’avère qu'aucun d’entre eux n'a reçu cette lettre à ce jour.

"Le dernier courrier que j’ai reçu du Parti socialiste, c’était le reçu fiscal pour ma cotisation annuelle", nous a confié l'un d'entre eux, un brin amusé. De là à dire que Jean-Christophe Cambadélis croit à une victoire d’Emmanuel Macron et préfère ne pas insulter l'avenir, voilà un pas que nous ne franchirons pas.