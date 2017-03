Le ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron fait grincer des dents

Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron

et Benjamin Sportouch

publié le 23/03/2017 à 16:43

Les rangs des soutiens d’Emmanuel Macron grossissent à vue soleil avec comme point d’orgue le ralliement d’un des plus gros poids lourds du gouvernement ce jeudi 23 mars : Jean-Yves Le Drian. L’inamovible ministre de la Défense devrait officialiser sa décision dans l’après-midi. Si l’entourage d’Emmanuel Macron espérait ce renfort depuis plus d’une semaine, les soutiens de Benoît Hamon se sont scandalisés avant même l’officialisation de cette défection.



"Le ministre de la Défense annonce son départ chez Macron le jour où Benoît Hamon parle aux armées. C'est moche", a laconiquement tweeté Marylise Lebranchu, l’ancienne ministre de la Fonction publique de François Hollande. Dans l’équipe de campagne du candidat socialiste, la conseillère régionale d’Île-de-France Hella Kribi-Romdhane souligne que 100 élus bretons soutiennent Benoît Hamon, tandis que Naïma Charaï et Jérôme Guedj se demandent "à quel prix ?" le ministre de la Défense a rejoint Emmanuel Macron.

Le ministre de la défense annonce son départ chez Macron le jour où Benoit Hamon parle aux armées. C'est moche. — Marylise Lebranchu (@mlebranchu) 23 mars 2017

Le soutien de Jean-Yves Le Drian est, en effet, crucial pour Emmanuel Macron, car il représente une caution sur les sujets régaliens, mais surtout parce qu’il s'agit d'une personnalité très peu contestée à droite ; un point important pour Macron qui accumule les soutiens pas toujours les bienvenus d'autres proches de François Hollande. Pour certains, l’ancien maire de Lorient devient un candidat très sérieux au poste de Premier ministre, en cas de victoire d’Emmanuel Macron en mai prochain.