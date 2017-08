Le journal de 7h : week-end chargé sur les routes

publié le 05/08/2017 à 07:36

Un nouveau week-end de chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens démarre, avec une journée présentée comme "la deuxième journée la plus difficile de l'été" sur les routes par Bison Futé. Un samedi classé rouge dans le sens des départs au niveau national et même noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est ainsi déconseillé de circuler sur les grands axes aujourd'hui entre 8 heures et 20 heures et, donc, de décaler son départ ou son arrivée lorsque c'est possible.



Les voyageurs prenant le train espèrent également qu'il n'y aura cette fois-ci aucun problème gare Montparnasse. Une semaine après la grosse panne de signalisation du dimanche 30 juillet, 500 TGV et 240.000 passagers sont attendus sur les deux jours du week-end. Le problème a été réglé par la SNCF cette semaine et la situation devrait être normale.

À écouter également dans ce journal

- Beauval : c'est une première en France, un bébé panda est né vendredi soir au zoo de Beauval. Il n'a pas encore de prénom et a été placé sous couveuse. Il devait avoir un frère jumeau, mais celui-ci n'a pas survécu.

- Affaire Grégory : Murielle Bolle n'est plus en prison ce matin. La justice a accepté la demande de remise en liberté de ce témoin clé de l'affaire Grégory, mais sous un contrôle judiciaire très strict.



- Neymar : le Brésilien a fait vendredi ses premiers pas à Paris. Il sera présenté au public samedi après-midi à l'occasion de la rencontre de la première journée de Ligue 1 PSG-Amiens. Il ne pourra en revanche pas jouer, la ligue de football espagnole ayant traîné les pieds pour envoyer un document obligatoire.



- Athlétisme : c'est l'autre star du week-end. Usain Bolt est en piste aujourd'hui pour tenter de décrocher un nouveau titre de champion du monde du 100 mètres, pour sa dernière apparition en compétition sur cette distance.