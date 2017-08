publié le 04/08/2017 à 07:00

La circulation risque d'être particulièrement chargée entre le 4 et le 6 août pour ce deuxième chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Bison Futé voit rouge samedi 5 août dans le sens des départs au niveau national et classe même en noire la circulation en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette journée sera "la deuxième plus difficile de l’été" avec une circulation "exceptionnellement difficile" sur la grande majorité des axes routiers, indique aussi Bison Futé.



Tout le week-end, la circulation sera dense dans le sens des retours et bien souvent difficile sur l’arc méditerranéen entre l’Italie et l’Espagne, que ce soit en sens Est-Ouest ou en sens Ouest-Est sur les autoroutes A8, A7, A54, A9, sur la côte de la frontière italienne jusqu’à la frontière espagnole. Bison Futé appelle à la vigilance.

Les prévisions de Bison Futé sur le week-end du 4 au 6 août. (Capture Bison Futé) Crédit : Crédit : capture écran/Bison Futé

Les conseils de Bison Futé

Dans le sens des départs

Vendredi 4 août

Évitez les traversées (ou rocades de contournement) de Bordeaux, Lyon et Paris par le sud entre 9 heures et 20 heures.

Évitez les grands axes de liaison du pays, principalement entre 8 heures et 21 heures.

Évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 9 heures à 18 heures et l’A7 entre Lyon et Orange, de 10 heures à 20 heures.

Samedi 5 août

Évitez de circuler sur les grands axes de liaison ; entre 8 heures et 20 heures.



Dimanche 6 août

Évitez les grands axes de liaison principalement entre 9 heures et 15 heures.

Évitez l’autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier, entre 10 heures et 20 heures, et l’A7 entre Lyon et Orange, de 8 heures à 18 heures.



Dans le sens des retours

Vendredi 4 août

Évitez les grands axes de liaison principalement entre 11 heures et 19 heures.

Évitez les autoroutes A8 entre l’Italie et Aix-en-Provence, la jonction A8/A7 et A7 entre Orange et Lyon, de 9 heures à 20 heures.

Évitez l’autoroute A9 de Montpellier et à Nîmes, de 9 heures à 20 heures.



Samedi 5 août

Évitez les grands axes de liaison principalement entre 10 heures et 18 heures.

Évitez les autoroutes A8 entre l’Italie et Aix-en-Provence, la jonction A8/A7 et A7 entre Orange et Lyon, de 9 heures à 20 heures.

Évitez l’autoroute A9 de Montpellier à Nîmes, de 9 heures à 20 heures.



Dimanche 6 août

Évitez les grands axes de liaison principalement entre 11 heures et 19 heures.



Évitez les autoroutes A8 entre l’Italie et Aix-en-Provence, la jonction A8/A7 et A7 entre Orange et Lyon de 8 heures à 19 heures.

Évitez l’autoroute A9 de Montpellier et à Nîmes, de 10 heures à 19 heures.