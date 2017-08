publié le 03/08/2017 à 20:10

Pendant trois jours, la gare Montparnasse à Paris aura été complètement paralysée. Au total, 55 000 voyageurs ont vu 228 trains de toutes catégories supprimés avant que la panne ne soit identifiée mardi 1er août, permettant à la gare de rétablir progressivement un trafic normal.



La ministre des Transports, Elisabeth Borne, avait fait part de son mécontentement et demandé un rapport rapide à la société ferroviaire sur l'incident.

Remis jeudi 3 août au gouvernement qui l'avait commandé, le rapport confirme que l'origine de la panne est due aux travaux réalisés il y a quelques semaines dans le cadre des nouvelles lignes à grande vitesse vers l'Atlantique. Les travaux auraient abîmé l'isolement électrique d'un câble de poste de signalisation, empêchant le départ et l'arrivée des trains en gare Montparnasse.

9 recommandations à suivre

Le rapport cible particulièrement neufs points sur lesquels la SNCF doit se concentrer pour améliorer son service à l'avenir. Cinq concernent les infrastructures et notamment les postes d'aiguillage : ils prévoient notamment une meilleure traçabilité des travaux et interventions sur le réseau en développement.



Trois autres concernent les procédures et actions en cas de panne, en prévoyant par exemple une amélioration des itinéraires de déviation des trains lors d'une fermeture imprévue.



La dernière recommandation concerne l'information aux voyageurs, qui devra être la même sur tous les canaux de communications pour éviter des informations contraires, et qui devra être mise à jour plus rapidement.