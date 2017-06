publié le 19/06/2017 à 07:56

Ce n'est pas le raz de marée attendu mais l'alliance La République En Marche-Modem remporte ces élections législatives et comptera 351 députés à l'Assemblée nationale. L'alliance entre Les Républicains (LR) et l'UDI décroche 131 sièges, dont 113 LR. Le Parti socialiste n'obtient que 29 sièges. Très loin des 284 sièges socialistes de l'Assemblée sortante. La France insoumise remporte 17 sièges et pourra donc former un groupe parlementaire, sans les communistes. Le Front national, quant à lui, comptera 8 députés. En revanche, l'abstention a atteint un niveau record sous la Ve République, avec 56,6%.



L'hémicycle a donc un nouveau visage, à commencer par sa moyenne d'âge qui passe de 54 à 48 ans. Avec 223 députées, près de 40% des élus sont des femmes, ce qui place la France à la quatrième place des pays européens en terme de parité. En revanche, sociologiquement, peu de diversité. On ne compte qu'un seul ouvrier, face à de nombreux CSP+.

La soirée a été agitée à la mairie d'Évry. Alors que Manuel Valls annonçait sa victoire avec 50,3% des voix (seulement 130 bulletins d'avance), ses opposants se sont bruyamment fait entendre, entre sifflets et bousculades dans une mairie surchauffée. Son adversaire La France insoumise Farida Amrani a annoncé le dépôt d’un recours à la préfecture pour exiger un recomptage des voix.



À noter également que pour la première fois, la Corse envoie trois députés nationalistes à l'Assemblée nationale.

- De nombreux ténors de la politique ont été éliminés hier : Nathalie-Kosciusko-Morizet, Marisol Touraine, Jean-Jacques Urvoas, Myriam El-Kohomri ou encore Najat Vallaud-Belkacem. Après les résultats, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a annoncé sa démission, ajoutant qu'une direction collégiale allait lui succéder "dans les plus brefs délais".



- Côté petits nouveaux, on citera les élections du mathématicien Cédric Villani (REM) dans l'Essonne, de l'ex-patron du Raid Jean-Michel Fauvergue (REM) en Seine-et-Marne. Le réalisateur François Ruffin fait également son entrée à l'Assemblée après sa victoire dans la Somme. Pour la première fois, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont élus députés.



- À Londres, une camionnette a foncé dans la foule près de la mosquée de Finsbury Park dans le nord-est de Londres. Une personne est décédée et 8 sont blessées. Theresa May a déclaré que la police considérait cet acte comme "une attaque terroriste potentielle". Le conducteur du camion, maîtrisé par les passants, a été livré à la police.



- Seize départements sont placés en vigilance orange "canicule", jusqu'à mardi 6 heures. Il s'agit de la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Gironde, la Haute-Vienne, les Hauts-de-Seine, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, Paris, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Vendée et la Vienne.



- Au moins 62 personnes sont décédées et 62 blessées dans les violents incendies qui ravagent le centre du Portugal. Les victimes ont été prises au piège dans leurs maisons ou leurs voitures alors qu'elles tentaient de fuir. Plusieurs centaines de pompiers tentent de maîtriser les foyers. Le pays est en deuil depuis dimanche, pour trois jours.



- Tati et les trois autres enseignes d'Agora Distribution (groupe Eram), en difficulté, devraient bientôt être fixées sur leur sort, au terme d'une rude bataille entre les principaux candidats à leur reprise dont les offres sont examinées lundi par la justice.