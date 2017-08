Le journal de 7h : Neymar sera présenté au public parisien au Parc des Princes

publié le 04/08/2017 à 07:51

La folie Neymar déferle déjà sur Paris. Les supporters attendent avec impatience leur nouvel attaquant vedette. Ils étaient déjà plusieurs dizaines hier soir devant le Royal Monceau, le palace parisien par lequel le joueur doit passer aujourd'hui avant sa conférence de presse en début d'après-midi. Mais avant de rejoindre Paris, Neymar a voulu quitter Barcelone à sa manière.



Neymar ne pouvait quitter Barcelone sans organiser une dernière fête à son domicile. Une fête à laquelle on prit part plusieurs de ces désormais ex-coéquipiers du Barça. Le joueur a ainsi mis fin à une journée marathon qui avait vu la ligue de football espagnole refuser dans la matinée les 222 millions d'euros réglant la clause de cession. L'intervention des conseillers du brésilien a permis en début de soirée au PSG d'annoncer officiellement la signature d'un contrat de 5 ans.

Neymar est attendu à Paris dans la matinée. Il devrait y rejoindre ses proches qui l'attendent depuis hier au Royal Monceaux, un luxueux hôtel proche de l'Arc de Triomphe. À 13h45 il répondra aux questions des journalistes. Demain, il sera présenté au public du Parc des Princes, avant la première rencontre de Ligue 1 Face à Amiens, un match pendant lequel Neymar rêve de faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs.

- Murielle Bolle sortira-t-elle de prison aujourd'hui ? La demande de ce témoin-clé de l'affaire Grégory en 1984, aujourd'hui écroué, est examinée vendredi par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon.



- L'office européen de police, Europol, lance ce matin une campagne pour retrouver 21 personnes en cavale avec des cartes postales et l'humour pour interpeller le public et provoquer de nouveaux témoignages.



- Le projet de réforme du Code du Travail sera présenté le 31 août, annonce ce matin le premier ministre Édouard Philippe dans les colonnes du Parisien/Aujourd'hui en France. Les textes seront approuvés en Conseil des ministres avant la fin de l'été, précise-t-il.



- Des plans de circulation alternatifs en cas d'incidents, une information plus réactive pour les voyageurs. Voilà les pistes du rapport remis par la SNCF au gouvernement après la pagaille monstre provoquée par une panne à Montparnasse. Des changements qui devront être impulsés dès la fin de l'année.



- Un chaleur de plomb pèse toujours sur le Sud-Est du pays.Quinze départements restent placés en vigilance orange "canicule" par Météo France. L'épisode caniculaire pourrait encore durer tout le week-end, avec des températures qui frisent les 40 degrés.



- La Ligue 1 reprend ce soir. C'est le champion de France en titre, Monaco qui ouvre le bal en recevant Toulouse.



- L'OM s'est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa après son nul 0-0 à Ostende, en Belgique. C'est terminé en revanche pour Bordeaux, éliminé après sa défaite 1-0 face aux Hongrois de Videoton.