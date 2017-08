Neymar, le "futur Pelé" devient le joueur le plus cher de l'histoire

et Sylvain Charley

publié le 04/08/2017 à 07:00

Une bonne étoile s'est-elle penchée sur le berceau de Neymar le jour de sa naissance, le 5 février 1992 ? Âgé de 25 ans à peine, le joueur de football brésilien est en passe de devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football, en signant un transfert estimé à plus de 220 millions d'euros. D'ici quelques jours, le Brésilien foulera officiellement la pelouse parisienne, délaissant ainsi celle de Barcelone.



Neymar occupait le poste d'attaquant dans le club ibérique depuis 2013. Neymar da Silva Santos Junior, de son patronyme complet, avait auparavant fait ses armes dans plusieurs clubs de son pays natal. Une passion pour le football qui lui provient de son père, Neymar Senior. L'ancien footballeur, qui est devenu conseiller de son rejeton, l'a incité à faire du football lorsqu'il était enfant. "Mon fils est un volcan en éruption", répétait le géniteur, cité dans les colonnes du Monde.

Le palmarès de Neymar ne fait pas mentir les dires de son père. Il totalise 52 buts en 77 sélections, après avoir été élu meilleur buteur des Jeux olympiques de 2016 et marqué 17 buts sous les couleurs de Barcelone, pour la seule saison écoulée. Au total, il a inscrit plus de 100 buts (toutes compétitions confondues) en quatre saisons en Espagne.

Religieux et hyperactif sur les réseaux sociaux

Selon France Football, ce jeune prodige ne serait pas seulement un poids lourd sur le gazon. D'après le magazine, le joueur serait à la troisième place du podium des internationaux les mieux payés avec 55,5 millions d'euros récoltés au cours de la saison 2016-2017. Un train de vie qui lui a valu des démêlés avec la justice brésilienne et espagnole, qui le suspectent de fraude fiscale.

Neymar est devenu une star planétaire. Sur les réseaux sociaux, des millions d'internautes le suivent pas à pas. 31 millions sur Twitter et 80 millions sur Instagram. À ce jeu, seul Cristiano Ronaldo, le joueur aux quatre Ballons d'Or, le dépasse. Mais le jeune Neymar a encore le temps de rattraper le palmarès de CR7, âgé de 32 ans.



Twitter, Instagram, Facebook... Des canaux de communication que le jeune joueur affectionne particulièrement. Il n'est d'ailleurs pas rare que le Brésilien poste des photos de lui ou de son fils, Davi Lucca, âgé de six ans désormais. Sa compagne de l'époque était âgée de 17 ans, ce qui aurait pu provoquer un scandale, désamorcé par le joueur qui avait invoqué sa foi lors de l'annonce de sa future paternité, raconte Le Monde.

Para ti, toda honra e toda glória ¿¿¿¿ Une publication partagée par Nj ¿¿ ¿ neymarjr (@neymarjr) le 23 Juil. 2017 à 5h30 PDT

Une croyance dont Neymar n'a d'ailleurs jamais fait mystère. À l'issue de la finale de Ligue des Champions remportée par le FC Barcelone en 2015, le Brésilien avait arboré un bandeau estampillé "100% Jésus" qui avait défrayé la chronique en étant interprété par d'aucuns comme un acte de prosélytisme religieux. Preuve, s'il en fallait, de la foi du Brésilien, Neymar Senior révèlait, en 2010, dans un entretien repéré par France Info, que son fils reversait une partie de son salaire à l'Église baptiste fréquentée par sa famille, à Sao Vicente.



Depuis sa consécration au titre de "Futur Pelé" par Time Magazine en 2013, Neymar est devenu un phénomène. Adulé par les aficionados du ballon rond, le joueur peut aussi compter sur les "Neymarzetes". Des groupies en adoration devant le joueur, qui le suivent notamment lors de ses déplacements au Brésil. Reste à voir si ces inconditionnelles suivront aussi le jeune homme dans sa nouvelle vie parisienne.

Star des magazines, des pubs et du cinéma

Au-delà de sa carrière sportive, c'est toute la vie de Neymar qui suscite l'engouement. Les magazines à sensation font leurs choux gras de sa vie personnelle. Et outre la mise en scène de bribes de son existence sur les réseaux sociaux, les publicitaires se l'arrachent. Notamment au Brésil, où il a vanté les mérites de sodas en 2014, déclenchant une polémique à cette occasion, certains consommateurs jugeant de mauvais goût les images du joueur, dribblant des touristes en leur apprenant à commander des boissons de manière humoristique.



Ses fréquentations l'ont également hissé au rang de people, dépassant le simple cadre sportif. Récemment, le joueur s'affichait au côté du rappeur P. Diddy sur Instagram. Neymar a aussi fait plusieurs apparitions au cinéma. En 2017, il a été à l'affiche de xXx : Reactivated avec Vin Diesel, un thriller américain où il interprète son propre rôle. Un sportif qui a plusieurs cordes à son arc puisqu'il a aussi donné de la voix sur scène, avec le chanteur et compatriote Michel Telo, auteur du tube Ai Se Eu Te Pego, en 2012.



Néanmoins, la récente annonce de son transfert à Paris pourrait porter un coup à sa cote de popularité, tout du moins en Espagne. À Barcelone, la direction d'un centre commercial a décidé, mécontente du départ du joueur, de retirer une publicité géante du footballeur. Il n'aura fallu que quelques instants pour qu'il soit remplacé par un autre affichage.