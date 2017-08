Le nombre d'aveugles pourrait tripler dans le monde d'ici 2050

publié le 04/08/2017 à 06:45

38.5 millions de personnes aveugles en 2020, 114.6 millions en 2050. C'est le résultat d'une étude publiée jeudi 3 août dans la revue scientifique britannique The Lancet Global Health. Aujourd'hui on dénombre 36 millions de personnes aveugles, ce chiffre pourrait donc tripler dans le monde d'ici une trentaine d'années.



"La plupart des déficiences visuelles étant liées à l'âge, à mesure que la population continue à croître et à vieillir, le nombre de personnes concernées a augmenté dans le monde", expliquent les chercheurs à l'origine de l'étude s'appuyant sur les données de 188 pays. Le vieillissement de la population combiné à la croissance démographique devrait donc faire exploser le nombre de personnes aveugles, mais également le nombre de personnes présentant simplement des déficiences visuelles.

Selon l'étude, en 2015 le nombre de personnes souffrant d'une vision déficiente atteignait ainsi 217 millions, soit 35% de plus qu'en 1990. Et ce chiffre ne devrait cesser d'augmenter pour atteindre 588 millions en 2050.

Dans l'attente d'éventuels progrès scientifiques

Les auteurs de l'étude notent tout de même une amélioration : le ralentissement global de la cécité - c'est-à-dire une acuité visuelle inférieure à 1/20 - au sein de la population mondiale. De 0,75 en% en 1990, elle est passée à 0,48% en 2015. Une amélioration que les chercheurs imputent aux progrès effectués en matière de niveau de vie, de programmes de santé publique, et au développement de traitements tels que la chirurgie de la cataracte et à un meilleur accès aux services d'ophtalmologie.



Ces projections ne prennent pas en compte les éventuels progrès qui pourraient être faits d'ici là en matière de diagnostic, de traitements ou d'accès aux services de santé, souligne à l'AFP Rupert Bourne, professeur à l'université Anglia Ruskin. Certaines inventions révolutionnent déjà le milieu de l'ophtalmologie commeles rétines artificielles ou les imprimantes 3D.



L'étude montre aussi de très fortes disparités géographiques, avec une prévalence nettement plus élevée dans les pays à faibles revenus d'Afrique subsaharienne et en Asie. Les femmes sont par ailleurs plus touchées, puisqu'elles représentent 56% du total des personnes aveugles et 55% des déficients visuels.