Le journal de 7h : Macron veut donner la priorité aux "transports du quotidien"

publié le 02/07/2017 à 07:39

Ils étaient attendus et ils sont arrivés à l'heure. Les TGV des nouvelles lignes à grande vitesse ont rallié sans encombre Paris à Bordeaux et Rennes pour une inauguration en grande pompe. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, se trouvait dans le train au départ de Paris qui a rejoint la capitale de la Gironde en 2h04. Emmanuel Macron de son côté, était dans le TGV qui est arrivé à Rennes après 1h25 de trajet au départ de Montparnasse.



Deux nouvelles lignes qui vont changer les habitudes de transport, mais la grande vitesse n'est plus une priorité, selon le président de la République. "Le combat que je souhaite engager pour les années à venir, ce sont les transports du quotidien", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il n'entendait pas "relancer de grands projets nouveaux mais financer le renouvellement des infrastructures".

À écouter également dans ce journal

- Benoît Hamon a annoncé qu'il quittait le Parti socialiste, lors du lancement du Mouvement du 1er juillet. "Aujourd'hui j'ai décidé de quitter le Parti socialiste. Je quitte un parti mais je n'abdique pas l'idéal socialiste", a expliqué Benoît Hamon sur la pelouse de Reuilly (XIIe), s'exprimant, selon lui, devant environ 11.000 personnes.

- Une première preuve de vie de l'otage française Sophie Petronin, enlevée le 16 décembre dernier. Elle apparaît dans une vidéo postée par Al-Qaida au Mali, alors qu'un sommet des chefs d'État du Sahel se réunit aujourd'hui à Bamako, en présence d'Emmanuel Macron.



- Le séminaire gouvernemental de 24 heures s'est achevé, hier à Nancy. Le Premier ministre a défendu le bien-fondé de ce rendez-vous délocalisé pour définir une méthode de travail.



- Il y a un an, la loi sur la transition énergétique interdisait l'utilisation des sacs plastiques dans les supermarchés. Une mesure finalement bien acceptée par les Français.



- Violente rixe entre migrants, hier, dans la zone industrielle de Calais. Selon la préfecture, 16 personnes ont été blessées, dont une à la tête qui est dans un état grave, son pronostic vital est réservé.



- La première étape du Tour de France a connu des rebondissements, hier dans les rues de Düsseldorf. Disputé sous la pluie le contre-la-montre de 14 km a été remporté par le Gallois de la Sky Gerraint Thomas qui prend ainsi le maillot jaune avec 5 secondes d'avance sur le jeune Suisse Stephen Küng. La deuxième étape aujourd'hui relie l'Allemagne à la Belgique, de Düsseldorf à Liège.