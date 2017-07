publié le 02/07/2017 à 00:41

Au moins 28 personnes ont été blessées, dont 25 par balle, lors d'une fusillade samedi 1er juillet au matin dans la ville de Little Rock, capitale de l'Arkansas. L'incident a eu lieu dans une boîte de nuit, ont indiqué la police et le maire de la ville. "Je souhaite rassurer nos habitants. Il ne s'agit pas d'un acte de terrorisme, mais d'une tragédie. Il ne semble pas qu'il y ait eu préméditation", a déclaré le maire de Little Rock, Mark Stodola, lors d'une conférence de presse.



D'après lui, une dispute a d'abord éclaté au sein d'un petit groupe lors d'un concert qui se déroulait au club Power Ultra Lounge, puis des "rivalités et des armes" ont envenimé la situation et la fusillade a éclaté vers 2h30 heure locale (9h30 heure de Paris). Selon la police, qui a ouvert une enquête, trois des 28 blessés souffrent de blessures qui ne sont "pas liées" à des tirs. Si le maire a affirmé qu'aucun blessé n'est en danger de mort, la police a confié à CNN que deux personnes sont dans un état critique. Le média américain rapporte que les forces de l'ordre n'ont pas déterminé de motif pour cette fusillade et qu'aucune arrestation n'a eu lieu.

Le chef de la police Kenton Buckner, qui a indiqué qu'il pourrait s'agir de rivalités entre gangs, a rapporté que les victimes étaient âgées de 16 à 35 ans. "Le problème de criminalité que rencontre Little Rock semble s'aggraver", a déploré le gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, qui a dénoncé une "tragédie insensée" et promis l'aide de l'État. Selon le site internet de la boîte de nuit, l'artiste Finese 2Tymes devait s'y produire dans la nuit.