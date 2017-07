publié le 01/07/2017 à 23:47

Deux mois après la déroute de François Fillon à l’élection présidentielle, Les Républicains sont toujours en plein psychodrame. Si le parti s’évertue à retenir ses élus qui seraient tentés par une aventure du côté des Républicains en marche, les rancœurs nourries pendant une campagne qui a viré au fiasco sont loin d’être oubliées. Dans un ouvrage écrit "en forme de journal intime écrit au fil des jours" et intitulé Qui imagine le Général De Gaulle mis en examen ?, l’ex-député sarkozyste George Fenech s’en prend violemment à François Fillon.



Il accuse notamment le candidat de la droite d’avoir usé de manœuvres malhonnêtes pour se maintenir. Dans les bonnes feuilles de ce livre publiées ce samedi 1er juillet par Atlantico, Georges Fenech revient notamment sur la journée du 1er mars, lorsque le candidat LR avait annulé sa visite au Salon de l’Agriculture, laissant penser qu’il allait se retirer de la course à la présidence de la République. François Fillon sait que sa candidature est en danger en raison de sa mise en examen, mais il souhaite mettre un terme aux espoirs d’Alain Juppé.

Les sarkozystes saluent le geste de leur camarade

Alors que Nicolas Sarkozy lui aurait seulement assuré que le choix lui appartenait et qu’il ne serait pas "déloyal vis-à-vis de sa décision", François Fillon va tenir des propos bien différents à Alain Juppé. "Qu’est-ce que tu fais si je me maintiens ? Et si je pars ?", aurait-il demandé de but en blanc au maire de Bordeaux. "Je serais prêt à me retirer, mais Sarko s’oppose à ta candidature", assure alors François Fillon à son rival, en ajoutant qu’il était le "seul à pouvoir empêcher l’explosion du parti".

L’ancien président de la République n'aurait pas vraiment apprécié la manœuvre, et de nombreux caciques des Républicains se seraient alors éloignés de François Fillon. Mais la manœuvre du candidat à l’Élysée lui aura toutefois permis de rester en course, jusqu'au 23 avril. Après la publication des premiers extraits du brûlot de Georges Fenech, de nombreux partisans de Nicolas Sarkozy ont salué ce geste. Le sénateur de la Côte-d'Or Alain Houpert encense le "courage" de son camarade, tandis que Véronique Waché, une conseillère au cabinet de Nicolas Sarkozy, assure qu’il s’agit de "la stricte vérité".

Merci @GeorgesFENECH pour ton courage ! le jour où Fillon a déformé les prop... https://t.co/7qGbybNOoi via @po_st — Alain Houpert (@alainhoupert) 1 juillet 2017