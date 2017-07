publié le 01/07/2017 à 18:48

Le Tour de France 2017 est bel et bien lancé. Ce samedi 1er juillet, la Grande Boucle a démarré à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne, par une étape de contre-la-montre de 14 kilomètres. Le Britannique Geraint Thomas, coéquipier de Chris Froome au sein de l'équipe Sky, en est sorti vainqueur avec un temps de 16 minutes et 4 secondes.



Mais le fait du jour n'est pas là. L'Espagnol Alejandro Valverde a subi une très lourde chute à la suite d'une glissade malheureusement redoutée. Il abandonne d'ores et déjà le Tour. Les trombes d'eaux incessantes, couplées aux rafales de vent, ont rendu cette première étape particulièrement périlleuse. Le coureur de la Movistar s'est encastré dans les grilles de sécurité; restant au sol pendant plusieurs minutes. Les secours lui ont rapidement mis une minerve autour du cou.

valverde est pas reparti pour le moment pic.twitter.com/eP7odWzQFt — Philou (@philousports) 1 juillet 2017

Le vainqueur sortant, et favori de la course, a pris la 6e place de ce chrono. Kung et Kiryienka ferment le podium alors que les autres favoris sont distancés : Quintana (53e), Fulsgang (70e), Aru (66e) et Contador (68e). Le premier Français est Pierre Latour (17e, à 25 secondes). Romain Bardet reste lui dans le coup en se classant 63e, à une cinquantaine de secondes.