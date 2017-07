Le journal de 18h : nouveau délai pour GM&S

publié le 24/07/2017 à 18:54

Les ouvriers de GM&S devront encore attendre pour être fixés sur leur futur. Le tribunal de commerce de Poitiers devait se prononcer en fin d'après-midi ce 24 juillet sur le sort de l'équipementier automobile creusois, mais nouveau contretemps, la décision est reportée.



Le tribunal de commerce de Poitiers a accordé un nouveau délai, d'une semaine, à l'équipementier automobile creusois et statuera sur l'offre de reprise partielle lors d'une audience le 31 juillet à partir de 15 heures. Le repreneur potentiel, l'emboutisseur GMD a transmis au tribunal une note en délibéré demandant un "court délai", que la juridiction lui a accordé, indique le tribunal dans sa décision.

Dans le même temps, l'avocat des salariés de GM&S, Jean-Louis Borie, a annoncé la décision au personnel sur le site de La Souterraine, demandant "que M. Alain Martineau (PDG de GMD), vienne nous expliquer son projet".

À écouter également dans ce journal

- Un nouvel incendie progresse très vite dans le Luberon. 600 hectares sont déjà détruits et l'autoroute A51 est coupée.



- La loi de moralisation de la vie publique est arrivée à l'Assemblée nationale. Les députés s'attaquent à cette promesse phrare d'Emmanuel Macron avec deux projets de loi déjà largement adoptés au Sénat, qui devraient donner lieu à d'âpres débats, notamment sur la réserve parlementaire.



- Les coups de gueule se multiplient après l'annonce du gouvernement qui a décidé de baisser les aides au logements de 5 euros par mois dès octobre prochain.



- Emmanuel Macron entame une semaine people. Le chef de l'État vient de recevoir Bono, chanteur de U2 et à la tête d'une ONG de lutte contre la pauvreté. Mercredi, il accueillera la chanteuse Rihanna, engagée pour l'éducation des enfants.



- Une petite fille de 9 ans, née séropositive, est en parfaite santé. Après sa naissance et pendant quelques mois, elle avait reçu un traitement.



- Dans une commune des Hautes-Pyrénées, des dizaines de riverains ont érigé un mur d'1m80 de haut et de 18 mètres de long autour d'un hôtel qui doit être transformé en centre d'accueil pour migrants.