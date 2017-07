publié le 15/07/2017 à 19:27

Les premiers incendies sont actuellement recensés... Après un feu circonscrit dans les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône sont actuellement le théâtre d'un violent incendie, plus précisément à Saint-Cannat alors que les flammes progresse vers le village d'Éguilles. Quatre incendies ont également été maîtrisés plus tôt dans la journée, ce samedi 15 juillet.



Selon les informations de La Provence, plus de 300 hectares ont déjà été brûlés dans cette zone située au nord-ouest d'Aix-en-Provence, selon un bilan provisoire. Pour venir à bout de ce feu qui progressait toujours en fin de journée, "plus de 400 pompiers et 50 engins, appuyés par six Canadair et un DASH (avion gros porteur, ndlr)" étaient déployés à Saint-Cannat. Des renforts des renforts des départementaux de Rhône-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Drôme et Hautes-Alpes ont été demandés.

#pompiers13 toujours en intervention plus de 200 hectares parcourus sur le #feu de #saintcannat renforts en transit pic.twitter.com/2UwjFbkhdU — Pompiers 13 (@SDIS13) 15 juillet 2017

@SDIS45 incendie sur l'A77 2km de la sortie de nogent sur vernisson pic.twitter.com/b3Mls8crte — alex30211 (@Alexis30211) 15 juillet 2017

Si certains habitants ont quitté la zone, les pompiers appellent à l'heure actuelle au confinement. Les habitants sont invités à "rester dans leurs maisons et ne prendre en aucun cas leur voiture", ne "pas emprunter la D17 et la D18 entre Saint-Cannat et Éguilles" pour faciliter l'accès des secours.

Au micro de RTL, Nicolas Faure, lieutenant-colonel, a déclaré : "Notre priorité, c'est la protection des personnes et des biens dans les zones où il y a de nombreuses maisons disséminées. À l'heure actuelle, il n'y a pas de victimes, les maisons sont protégées".



La France menacée par les incendies

À noter également un départ de feu dans le département de l'Hérault, sur la commune de Bessan, aux abords de l'autoroute A9. Un feu de garrigues d'origine accidentelle selon les premières informations. Vendredi 14 juillet, les Pyrénées-Orientales faisaient également face à un important incendie ayant ravagé près de 200 hectares alors que le feu a été "circonscrit" en fin de matinée ce samedi 15 juillet.



¿Départ de #feu ¿sur commune #Bessan prudence au volant aux abords autoroute A9 et D612a Respectez les consignes sur place des forces ordre pic.twitter.com/J6S0Tfr346 — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) 15 juillet 2017