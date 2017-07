Les incendies ont détruit près de 1.500 hectares en moins d'une semaine

publié le 20/07/2017 à 03:28

Plus de 1.000 hectares partis en fumée en moins d'une semaine. Les incendies qui se sont déclarés dans le sud de la France depuis le 14 juillet ont détruit près de 1.500 hectares. Depuis vendredi dernier, "plus d'une trentaine de feux de forêt" se sont déclarés "en particulier au Boulou dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-Cannat dans les Bouches-du-Rhône et à Castagniers dans les Alpes-Maritimes" ou en Corse.



"Ces feux ne sont pas encore totalement éteints, mais sont à l'heure qu'il est sous contrôle", a annoncé Gérard Collomb dans un communiqué, estimant que "près de 1.500 hectares ont été détruits depuis le début du week-end dernier". La totalité des avions de la sécurité civile a été engagée et "plusieurs milliers de sapeurs-pompiers" ont été mobilisés pour lutter contre les feux dans le sud du pays, a-t-il précisé.

"La cause de ces incendies semble malheureusement souvent liée à la négligence, à des comportements inadaptés, plus particulièrement en cette période de l'été où les conditions climatiques sont difficiles", a mis en garde le ministre, en citant la sécheresse, le vent et des températures élevées.

Appel au civisme

Il est "indispensable d'appeler au civisme, ainsi qu'à la plus grande vigilance pour (...) éviter la naissance d'autres incendies", a-t-il poursuivi, rappelant que "les conséquences peuvent être dramatiques, comme celles qui ont récemment endeuillé la population portugaise". Fin juin, un gigantesque incendie avait fait 64 morts et plus de 250 blessés à Pedrogao Grande au Portugal.