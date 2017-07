Bouches-du-Rhône : "Toutes les conditions pour qu'il y ait d'autres incendies sont là"

publié le 17/07/2017 à 08:20

Les pompiers des Bouches-du-Rhône restaient mobilisés lundi 17 juillet pour éteindre un incendie sans doute dû à un mégot qui a parcouru 800 hectares à Saint-Cannat, près d'Aix-en-Provence, et a connu deux reprises la veille. Le sinistre, qui semble maîtrisé, a nécessité la mobilisation de 800 pompiers et plus de 220 engins. "Avec la chute du vent et des températures, les soldats du feu ont pu finir de traiter les lisières du flanc gauche du feu de Saint-Cannat, mais nous restons très vigilant", a expliqué Stéphane Bouillon, le préfet du département, que les hommes resteront sur le terrain, appuyés par "les colonnes de renfort envoyées par le ministre de l'Intérieur".



Ce qui l'inquiète, c'est la reprise du vent du sud annoncée pour ce lundi. "C'est une mauvaise nouvelle, car à chaque fois qu'il y a du vent - et surtout un vent sec -, conjugué aux températures importantes qui se profilent pour la journée, il y a un risque de reprise des feux ou de démarrage des feux très important", lance Stéphane Bouillon.