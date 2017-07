publié le 16/07/2017 à 06:02

Près de 750 hectares ont brûlé samedi 15 juillet dans les Bouches-du-Rhône. Pour maîtriser les flammes, 800 pompiers et 50 engins, appuyés par six Canadair et un avion gros porteur bombardier d'eau, étaient déployés à Saint-Cannat en début de soirée. Rapidement, les incendies ont menacé les habitations. Il y a eu, selon les pompiers, quatre départs de feu simultanés près de Saint-Cannat.



"Ça s'est rapproché des maisons, et malheureusement de la nôtre. On nous a donc demandé d'évacuer", témoigne au micro RTL, Bernard habitant de Saint-Cannat, qui décrit "une intervention très importante des Canadairs". "Je n'avais jamais vu autant de Canadairs en même temps qui étaient sortis", explique-t-il.

Lui et ses proches ont eu le temps d'évacuer leur maison, avant de pouvoir y retourner plus tard dans la soirée. "Autour de nous, tout a brûlé, tous les champs autour ont brûlé", raconte-t-il. Chez lui heureusement, seule la haie a été détruite par les flammes



"L'odeur de cendres et de fumée est très tenace actuellement. On passe notre temps à arroser parce qu'il y a plein de flammèches qui repartent. J'ai laissé tous les jets d'eau dehors prêts à intervenir".