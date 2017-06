publié le 02/06/2017 à 12:07







Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour U2, qui, afin de célébrer le 30ème anniversaire de l'album "The Joshua Tree", ressort des éditions Deluxe, super deluxe et des vinyles de ce mythique album.... U2 sera en concert au Stade de France les 25 et 26 juillet 2017 !



U2



Découvrez ensuite le titre d'Isabelle Boulay "Un souvenir", extrait de son nouvel album "En vérité". Sa tournée débute en octobre 2017 et passera par l'Olympia le 18 octobre 2017!







Isabelle Boulay dans Le Grand Studio RTL

Un peu de rock ne fait pas de mal, les Foreigner seront également présents à l'occasion de la sortie d'un coffret collector regroupant tous les tubes de leurs 40 ans de carrière "Foreigner 40th anniversary Tour 2017" Ils entament une tournée (qui ne passera malheureusement pas par la France), en Europe et aux USA ! Votez Stop ou Encore !



FOREIGNER

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.