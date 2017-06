publié le 21/06/2017 à 07:55

66 départements sont toujours en vigilance orange à la canicule en France. C'est à Paris qu'il fera le plus chaud avec 37 degrés à l'ombre prévus ce mercredi 21 juin, dans l'après-midi. Les services sociaux redoublent d'attention pour les personnes âgées.



En Gironde, François, infirmier, passe deux fois par jours dans l'appartement de Lucette, 92 ans, qui l'attend sur son lit médicalisé. Elle souffre de la chaleur. Lucette reçoit quotidiennement la visite de François, des auxiliaires de vie passent trois fois par jour. Mais la consigne la plus difficile à respecter pour elle, c'est de boire en quantité.

Avec ce soleil, la pollution est attendue à Paris, Grenoble et Lyon. La vitesse est limitée, mais il n'y aura pas de circulation alternée, malgré le pic d'ozone. Pollution également dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var.

À écouter également dans ce journal :

- Scènes de panique à Bruxelles, mardi 20 juin. Un individu a été "neutralisé" par des soldats belges après l'explosion de son bagage dans la gare de Bruxelles. Il n'y a pas de blessés. Un périmètre de sécurité reste en vigueur.



- Emmanuel Macron a participé à un dîner de rupture du jeûne du ramadan, organisé par le Conseil français du culte musulman. L'occasion d'appeler les responsables du culte musulman à lutter contre la propagande islamiste et d'affirmer la comptabilité de l'islam avec la République.



- La composition du deuxième gouvernement s'annonce plus compliquée que prévu. Le départ de Sylvie Goulard, qui veut assurer sa défense dans l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem, pose aussi la question du maintien de François Bayrou.



- Ce sont les grandes manœuvres à l'Assemblée nationale ce 21 juin avec la composition des groupes politiques. La scission à droite devrait être officialisée ce mercredi. Idem au parti socialiste où la famille est divisée.



- En dehors de Paris, il n'existe pas de palace dans le nord de la France. Il n'y a aucun établissement de plus de cinq étoiles. Au total, il y en a 23 en France et le 24e va voir le jour à Colmar en Alsace, sur la route des vins.