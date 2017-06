États-Unis : des avions cloués au sol à cause des fortes chaleurs à Phoenix

publié le 21/06/2017 à 07:40

Mardi 20 juin à Phoenix, dans l'Arizona (une ville de 1,5 million d'habitants), le thermomètre a dépassé les 120 degrés Fahrenheit, soit l'équivalent de 49 degrés Celsius. Il faisait aussi chaud que dans la Vallée de la mort, à la frontière entre la Californie et le Nevada. C'est tout le sud-ouest américain qui suffoque. À Phoenix, il faisait si chaud que des dizaines d'avions sont restés cloués au sol. Impossible de décoller.



Les chaleurs extrêmes rendent plus difficile le décollage. L'air chaud est moins dense que l'air froid. Plus la température est chaude, plus l'avion doit prendre de vitesse pour décoller. Or le risque c'est que la piste ne soit pas assez longue pour pouvoir atteindre cette vitesse. C'est pour cela que les vols ont été annulés. C'est exceptionnel : de telles températures n'avaient pas été enregistrées à Phoenix depuis vingt-deux ans ans.

Mais ce n'est pas la seule conséquence de la chaleur. Les autorités alertent sur les risques pour les automobilistes : à l'intérieur des véhicules, la température peut grimper à 65 degrés. Sur la route, le bitume est tellement chaud qu'on voit une sorte de nuage de chaleur extrême. Certains trottoirs ont explosé.