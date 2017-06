publié le 21/06/2017 à 07:00

Le temps de ce mercredi 21 juin sera très chaud avec localement des orages en fin de journée, selon les prévisions de Météo-France. La vigilance orange pour canicule, qui concerne désormais soixante-six départements du sud-ouest à l'intérieur de la Bretagne et au nord de la Seine, du centre-est à la Champagne et à l'Alsace, se poursuivra jusqu'à mercredi à 16 heures.



Dès le matin, des grisailles traîneront sur le pourtour du golfe du Lion. Elles régresseront progressivement en mer. Partout ailleurs, le soleil s'imposera et l'ambiance deviendra vite chaude et lourde.

Les premières averses orageuses se développeront sur le relief des Pyrénées, sur les Alpes et sur l'ensemble du Massif central jusqu'aux Cévennes. Après l'après-midi caniculaire, des orages plus isolés peuvent également éclater en plaine. Le risque est un peu plus marqué entre la Normandie, le Centre et la Bourgogne, et en Midi-Pyrénées.

Les températures

Les températures resteront très élevées. Elles seront comprises entre 16 et 21 degrés dès le matin. Au plus chaud de l'après-midi, prévoyez 27 à 32 degrés en bord de mer, 33 à 36 dans les terres, localement 37 ou 38 de l'Ile de France et du Centre au Sud-Ouest.



Au niveau national, la plateforme canicule mise en place par le ministère de la Santé, accessible au 0800.06.66.66, permet d'obtenir des conseils pour se protéger ainsi que son entourage.