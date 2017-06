publié le 20/06/2017 à 16:00

Coup de jeune sur l'Assemblée nationale. Comme souhaité par Emmanuel Macron, les votes des électeurs lors du second tour des élections législatives ont conduit à un renouvellement de la classe politique. Sur les 577 députés élus, 424 n'avaient jamais eu ce mandat. Dans les rangs de la France insoumise, c'est le cas pour 100% des élus. 91% des députés de La République en Marche sont primo-députés.



Il y a deux fois moins de seniors et deux fois plus de trentenaires. Ils sont d'ailleurs 29 députés à avoir moins de 30 ans, c'est du jamais vu. Cela a pour conséquence de faire baisser l'âge moyen qui passe de 54 à 48 ans et demi. Les députés de La France insoumise sont les plus jeunes (43 ans et 4 mois), suivis de ceux de la République en Marche (45 ans et demi), le Front national (48 ans et 8 mois) et Les Républicains (52 ans). Les députés les plus âgés en moyenne sont ceux du Parti socialiste (54 ans), du Parti communiste (54 ans et demi) et de l'UDI (56 ans et demi).

Un seul ouvrier

Il y a donc des jeunes mais aussi des femmes. C'est un nouveau record : elles sont 224 à siéger (40%) contre 155 en 2012. La République en Marche compte la part la plus importante de femmes avec 47% d'élues, suivi du MoDem (46%). La France Insoumise en compte 41% d'élues, le Parti socialiste 40%, le FN 25%, Les Républicains 24%, le PCF 20% et l'UDI 17%. La parité n'est donc pas atteinte mais la progression est notable. La France se situe d'ailleurs parmi les meilleurs élèves en Europe.

Mais à y regarder de plus près, ce renouvellement est à nuancer en raison d'un manque frappant de diversité sociale. Les "minorités visibles" sont ainsi particulièrement absentes et la représentation des catégories socioprofessionnelles fait aussi preuve d'un certain déséquilibre. Près de deux tiers des députés sont des chefs d'entreprise, des cadres du secteur privé (59) ou exerçant une profession libérale (103). En revanche, il n'y a qu'un étudiant et un ouvrier. Durant la précédente législature, il n'y en avait aucun. En outre, il y a 13 agriculteurs, 21 employés et 61 enseignants.

Législatives 2017 : le nouvel hémicycle en 5 chiffres Crédit : Camille Kaelblen / RTLnet