publié le 15/07/2017 à 07:33

La douleur et le souvenir. Nice a rendu hier, vendredi, un hommage poignant aux victimes de l'attentat survenu il y a un an. De la Promenade des Anglais à la Place Massena, la ville de Nice a vécu une journée dédiée à la mémoire des 86 morts du 14 juillet 2016. Dès le matin, la foule est venue se recueillir sur les lieux du drame puis une cérémonie s'est déroulée dans l'après-midi en centre ville avec la lecture des noms des 86 victimes. Des artistes comme les acteurs Michèle Laroque ou François Berléand ont lu un texte de l'écrivain niçois Jean-Marie Le Clézio. Des secouristes ont été décorés et une minute de silence a été respectée par l'assistance.



Hommage populaire, mais aussi, républicain. Autour du Maire de Nice, Christian Estrosi, figuraient les plus hautes personnalités de l'État. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont accompagné le Président Emmanuel Macron. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Le Chef de l'État a pris la parole pour assurer les familles de sa compréhension après les polémiques sur la sécurité il y a un an et aussi devant l'absence de Secrétariat d'État dédié aux victimes dans le nouveau gouvernement. "L’État ne vous abandonnera jamais", a assuré Emmanuel Macron aux victimes et familles de victimes.

À écouter également dans ce journal :

- Nouveau week-end de départs en vacances ce samedi matin. La journée est classée rouge dans la vallée du Rhône. Affluence également à la SNCF qui attend en effet plus d'un million et demi de voyageurs tout au long de ce week-end de trois jours. 4 000 trains grandes lignes vont circuler.

- Un important incendie s'est déclaré au niveau de la frontière franco-espagnole, sur le secteur du Boulou. Plus d'une centaine de pompiers sont mobilisés. 190 hectares ont été détruits.



- À l'étranger, nouvelle purge décidée par le gouvernement turc, un an après le putsch manqué du 15 Juillet 2016. Plus de 7.000 policiers, soldats et membres de Ministères ont été limogés par le pouvoir du président Erdogan. Au total, 4.000 magistrats ont été radiés. L'armée turque, la 2ème de l'OTAN, est quant à elle affaiblie après le départ d'au moins 150 généraux.



- En Chine, le corps de Liu Xiaobo a été incinéré ce samedi matin en présence de sa femme et de ses proches, lors d'une cérémonie simple. Cela a été annoncé par les autorités de Pékin qui réfutent les critiques occidentales après le décès du Prix Nobel de la Paix de 2010, qui était emprisonné dans son pays depuis huit ans.



- Donald Trump de retour aux États-Unis après son séjour en France. Le président américain s'est rendu directement à Bedminster dans le New Jersey, pour assister à l'US Open de golf féminin sur un parcours dont il est propriétaire.



- Des milliers de personnes hier soir à Paris sur le Champ de Mars. Concert de musique classique et feu d'artifice grand format au pied de la Tour Eiffel en ce jour de fête nationale.



- Warren Barguil fait honneur au 14 juillet. Le Français a remporté hier à Foix la 13ème étape de la Grande Boucle. C'est la quatrième victoire d'étape française depuis le départ de Dusseldorf.