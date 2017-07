publié le 14/07/2017 à 20:29

À l’occasion de la cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat de Nice, huit personnalités sont montés sur scène pour lire un émouvant texte de Jean-Marie-Gustave Le Clézio. François Berléand, Michel Boujenah, Patrick Chesnais, Michèle Laroque, Michel Legrand, Line Renaud, Patrick Timsit et Elsa Zylberstein se sont ainsi relayés pour lire "Nice Pour l'Éternité", un texte publié par le prix Nobel de littérature publié dans Le Point au lendemain de l'attentat du 14 juillet, dans lequel il évoquait ses souvenirs et l'histoire de sa ville.



Les huit personnalités qui ont lu ce texte en étant accompagné par l'orchestre Philharmonique de Nice n’ont pas été choisies au hasard, loin de là. Ils font en réalité partie d’un projet intitulé "Nice Pour l'Éternité", conçu par Daniel Benoin, l’ancien directeur du théâtre de Nice et intégré par la ville de Nice à l’hommage aux victimes de l’attentat de la promenade des Anglais. "J’habite Nice, j’étais là le 14 juillet et c’était important de faire quelque chose pour commémorer cet horrible attentat", explique-t-il à nos confrères de LCI. Pour son projet, le metteur en scène a donc contacté une quinzaine de comédiens et travailler avec tous ceux qui ont pu se rendre disponibles.

Dans la soirée, un court-métrage sera projeté sur le miroir d'eau de la promenade du Paillon pour retracer le parcours de 86 galets peints en hommage de chaque victime décédée sur la promenade des Anglais et transporté de Nice jusqu’à l'Himalaya.



Dans la foulée, les huit personnalités aperçues à la cérémonie officielle reprendront la parole pour lire cette fois des textes d’auteurs attachés à la ville de Nice. Michel Boujenah fera par exemple la lecture des Lettres à Peter Gast de Nietzsche où l'auteur évoque la beauté de la Ville, Line Renaud celle d’un extrait de Mémoires de Hector Berlioz tandis François Berléand a porté son choix sur Il lui a manqué 1789 de Max Gallo.