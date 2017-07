Le journal de 18h : Nice se recueille un an après l’attentat

publié le 14/07/2017 à 19:03

L’heure était au recueillement et à la douleur à Nice, lors de la cérémonie de commémoration de l'attentat qui a fait 86 morts il y a un an exactement sur la Promenade des Anglais. Emmanuel Macron et ses deux prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy s’y sont rendus ensemble dans l'avion présidentiel. Plusieurs membres du gouvernement étaient également présents sur la place Masséna comme la garde des Sceaux Nicole Belloubet, la ministre de la Santé Agnès Buzyn ou encore la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, ancienne présidente de l'université de Nice.



La mairie a vu les choses en grand pour cette journée hommage, démarrée dès jeudi soir par une grand-messe solennelle à la cathédrale, en présence des représentants de tous les cultes. Une grande partie du centre-ville est piéton, la sécurité maximum, avec de nombreux policiers en civil. Les fleuristes de Nice se sont cotisés pour distribuer des roses blanches aux passants.

À écouter également dans ce journal

- Malgré sa sortie polémique et son recadrage par Emmanuel Macron, le général Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées, était bien présent lors du défilé du 14 juillet sur les Champs Élysées.

- La ville de Jérusalem est sous haute tension depuis une fusillade mortelle survenue dans la matinée. Trois Arabes Israéliens ont abattu deux policiers israéliens dans la vieille ville de Jérusalem, avant d'être pourchassés et abattus sur l'esplanade des Mosquées.



- Deux touristes ukrainiennes ont été tuées et quatre blessées vendredi dans une attaque au couteau dans la station balnéaire de Hourghada dans l'est de l'Egypte



- Après la victoire de Romain Bardet, c’est Warren Barguil qui a remporté la seconde étape pyrénéenne du Tour de France avec le maillot à pois sur le dos.