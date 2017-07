publié le 15/07/2017 à 05:00

De l'émotion, de la musique et un impressionnant spectacle pyrotechnique. Vendredi 14 juillet, la ville de Paris s'est pliée en quatre pour organiser divers évènements. D'une part, afin de commémorer le premier anniversaire de l'attentat meurtrier de Nice et, d'autre part, pour célébrer la fête nationale et rappeler la volonté de la capitale d'accueillir les Jeux olympiques en 2024.



Ainsi, après une journée marquée par le défilé militaire sur les Champs-Élysées, les commémorations à Nice en souvenir des victimes de la Promenade des Anglais, notamment en présence d'Emmanuel Macron, puis Le Concert de Paris, la Ville Lumière a offert aux Parisiens et aux visiteurs un incroyable spectacle de lumières multicolores.

Signée par l'artificier bordelais David Proteau, la représentation pyrotechnique était tirée depuis la Tour Eiffel et le Trocadéro à partir de 23 heures. Pendant près de 35 minutes, les nombreux spectateurs venus admirer le feu d'artifice en ont pris plein les yeux, notamment grâce aux couleurs et fresques rappelant la candidature parisienne à l'obtention des Jeux olympiques 2024, le tout sur une bande-son comprenant des titres de John Williams (Star Wars), Franck Sinatra, ou encore Jacques Brel.