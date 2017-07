À qui profite le passage de Donald Trump à Paris ?

et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/07/2017 à 21:31

Après avoir passé un peu plus de plus de 24 heures à Paris, Donald Trump est dans l'avion du retour aux États-Unis. Le séjour parisien du président des États-Unis a été l’occasion de démonstrations d'amitié avec Emmanuel Macron, d'accolades, de dîner entre amis, de désaccords maîtrisés, notamment sur le climat.



Donald Trump est l'invité d'honneur d'Emmanuel Macron lors du traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées à l’occasion du centenaire de l’entrée en guerre des États-Unis. La veille, les deux présidents et leurs épouses, ont partagé un "dîner d'amis", selon l'expression du chef de l'État français, au restaurant Le Jules Verne, au deuxième étage de la Tour Eiffel qui offre une vue imprenable sur la capitale.

