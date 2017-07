publié le 14/07/2017 à 22:29

Les premières informations sont rassurantes. Michel Legrand a été évacué de la scène par les pompiers, ce vendredi 14 juillet. Après avoir lu un texte de Jean-Marie Gustave Le Clézio lors de la cérémonie officielle en compagnie d'Emmanuel Macron et de Christian Estrosi, le célèbre compositeur français de musiques de films participait en début de soirée à une nouvelle lecture de textes pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nice, un an après cette date tragique.



Selon les propos d'un journaliste de Nice-Matin sur Twitter, Michel Legrand a été victime d'un léger malaise juste après la lecture de son texte, qui évoquait Nice sous la plume d'Henri Matisse. Rapidement pris en charge par les pompiers, il aurait fait un malaise "sans gravité" et "n'a pas été transporté à l'hôpital".



Outre la chaleur et l'émotion, Michel Legrand n'avait pas mangé avant de monter sur scène. Il est donc allé se restaurer #14juilletnice — Benoit Guglielmi (@BenoitGuglielmi) 14 juillet 2017

Âgé de 85 ans, le compositeur français est notamment connu pour les musiques des films Les Parapluies de Cherbourg ou encore Les Demoiselles de Rocherfort dans les années 1960.