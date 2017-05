publié le 21/05/2017 à 07:41

Le 20 mai, Edouard Philippe disait adieu à ses concitoyens et ses administrés du Havre. Le Premier ministre abandonnait hier son écharpe afin de de se consacrer à la bataille des législatives et à ses tâches à Matignon. Dans le JDD ce dimanche, il a confirmé qu'il ferait bien campagne pour le parti du président de la République, la République en Marche (LRM), et a affirmé que la mise en oeuvre de l'impôt à la source serait réétudié. Il souhaite également "aller vite" sur la réforme du code du travail.



Dans un même temps, Edouard Philippe s'est dit quelque peu attristé de devoir abandonner Le Havre à la veille du lancement des festivités qui célébreront les 500 ans de la ville. Il s'était d'ailleurs énormément investi dans les préparatifs, et n'exclut pas de revenir dans sa ville pour les inaugurer.

À écouter également dans ce journal :

- Gouvernement : selon un sondage Ifop, 62 % des Français interrogés sont satisfaits des premiers jours d'Emmanuel Macron à l'Élysée. 55 % sonr satisfaits d'Edouard Philippe.

- Les Républicains : le parti fragilisé par sa défaite au premier tour de l'élection présidentielle se lance pleinement dans la campagne des législatives. Ainsi, il tenait meeting à Paris samedi. La majorité aux scrutins des 11 et 18 juin ne va pas être pas facile à obtenir pour LR. Mais pour les ténors du parti, la campagne doit permettre une "clarification" avant les législatives." Je refuse cette stratégie de la confusion", a ainsi déclaré François Baroin, chef de file du parti. "Lorsqu'on esquive, on ne dit pas grand-chose. En marche prépare l'alternance de a confusion".



- Saône-et-Loire : un éleveur bovin de 37 ans a été abattu par les gendarmes alors qu'il leur fonçait dessus en voiture. Cela faisait une semaine qu'il était en fuite après un contrôle sanitaire qui s'est mal déroulé.



- États-Unis : en visite en Arabie saoudite, Donald Trump a été accueilli royalement par le roi Salman. Les États-Unis ont signé pour 400 milliards de dollars de contrats. Avec un total de 34 contrats. Le président américain est apparu décontracté, et s'est même laissé aller à quelques pas de danse traditionnelle saoudienne. Les relations n'étaient pas au beau fixe pendant la campagne américaine, Donald Trump ayant accusé Riyad à plusieurs reprises d'être derrière les attentats du 11-septembre. Mais l'Arabie saoudite apprécie la position moins conciliante du président sur l'Iran. Pas un mot cependant sur les droits humains.



- Iran : Rex Tillerson souhaite le désarmement nucléaire de l'Iran, a-t-il fait savoir samedi, dans la foulée de la réélection à 57 % du président sortant Hassan Rohani.



- Brésil : une manifestation est organisée dans le pays afin de demander la démission du président de Michel Temer.



- France : une enquête a été ouverte sur de possibles pots-de-vins versés dans l'affaire de sous-marins DCNS vendus au Brésil qui auraient permis à la France de décrocher le contrat.



- Ligue 1 : clap de fin pour cette saison. Au terme de la dernière journée d'affrontement, Bastia, malgré une victoire sur Marseille, redescend en ligue 2, de même que Nancy. A l'inverse, Caen reste, de justesse, en ligue 1 pour la quatrième année consécutive. L'As Monaco prend la première place avec huit points d'avance sur Paris.



- Sport auto : lors du 500 Miles d'Indianapolis, le pilote français Sébastien Bourdais a perdu le contrôle de son véhicule.Le choc avec les barrière a été violent et l'homme a été transporté conscient à l'hôpital. Il souffrirait de fractures multiples du bassin et une fracture de la hanche.