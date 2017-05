Saône-et-Loire : un agriculteur en fuite abattu par des gendarmes

publié le 21/05/2017 à 05:01

Un éleveur bovin du village de Trivy (Saône-et-Loire) était recherché depuis le 11 mai, date du dernier contrôle de son exploitation lors duquel il avait foncé avec son tracteur sur les forces de l'ordre qui accompagnaient les inspecteurs. Cet agriculteur de 37 ans a finalement été abattu samedi 20 mai par des gendarmes sur qui il fonçait en voiture.





"Ce monsieur n'allait pas bien, s'opposait aux services d'inspection sanitaire, il existait un gros contentieux depuis plusieurs années et ça allait de pire en pire. Il ne s'occupait plus trop de son cheptel et avait déjà été sanctionné pour défaut de soins sur ses bêtes", a expliqué la procureure de Mâcon, Karine Malara. Il a été retrouvé de "manière fortuite", après qu'un habitant du petit village de Sailly, à 35 kilomètres de Trivy, dans les environs de Cluny, a signalé un homme circulant lentement autour du château avec des jumelles.

Des gendarmes sous le choc

"Deux patrouilles de gendarmes se sont rendues sur les lieux et l'une d'elles est tombée sur son véhicule. Les deux gendarmes sont descendus à pied et ont tenté les sommations mais il a foncé sur eux sur un étroit chemin de terre. Les deux ont fait feu, il a été touché mortellement", a détaillé la magistrate. Le Samu n'a pu le ranimer.



Une enquête a été confiée à l'inspection technique de la gendarmerie et les premières constatations ont été faites par la section de recherches de Dijon. L'autopsie aura lieu dimanche à Dijon, pour savoir combien de tirs ont touché l'agriculteur. Ce dernier était célibataire et sans enfant. Les deux gendarmes, "très choqués", ont été brièvement hospitalisés.