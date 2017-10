publié le 25/10/2017 à 07:24

C'est un nouveau rendez-vous judiciaire dans l'affaire de la disparition du petit Grégory. Marcel et Jacqueline Jacob reviennent ce mercredi 25 octobre devant la chambre de l'instruction de Dijon. Depuis le mois de juin dernier, les époux Jacob sont écroués pour être soupçonnés d'avoir été impliqués dans le rapt et le décès du petit garçon, en 1984.



Le grand-oncle de Grégory demande ce mercredi l'allègement de son contrôle judiciaire. Sa femme, soupçonnée d'être l'un des corbeaux de l'affaire, fera de même vendredi 27 octobre.

Après avoir été écroués en juin dernier pour "enlèvement et séquestration suivis de mort", ils avaient été remis en liberté, mais devaient vivre séparément, sous un strict contrôle judiciaire, loin de leur domicile des Vosges. En septembre dernier, l'avocat de Marcel Jacob le décrivait comme un "homme au bord du gouffre".



À écouter également dans ce journal :

- Le procureur de Grenoble ouvre une enquête pour violation du secret de l'instruction dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys. Il se dit excédé par les fuites d'informations dans la presse, et accuse la gendarmerie.



- Une baisse de 1,8%, c'est du jamais-vu depuis 2001. Les chiffres du chômage sont tombés mardi 24 octobre : 64.000 demandeurs d'emploi de moins sur le mois de septembre.



- Plusieurs syndicats, dont la CGT, FO et Solidaires organisent une nouvelle journée d'action, le 16 novembre, pour dénoncer la politique libérale d'Emmanuel Macron.



- Le bureau politique des Républicains a prononcé l'exclusion de cinq responsables macronistes, mais faute de participants assez nombreux, une nouvelle réunion a été programmée pour confirmer ces évictions.



- L'avenir du très controversé glyphosate en jeu ce mercredi à Bruxelles, la Commission européenne réévalue la durée de renouvellement, de 5 à 7 ans.



- Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG est présenté devant la justice suisse ce mercredi, qui le soupçonne de corruption dans l'attribution de droits télévisés des Coupes du monde 2026 et 2030.



- À Lyon, couple d'oiseaux rares, des œdicnèmes criards a arrêté un important projet immobilier en zone industrielle. Protégés et inexpulsables, ils empêchent la construction des bâtiments prévus sur cette parcelle. Seule solution : trouver un terrain semblable pour les accueillir.