Affaire Grégory : Marcel Jacob est "au bord du gouffre", selon son avocat

avec Océane Blanchard et AFP

publié le 13/09/2017 à 20:33

Marcel Jacob est un "homme au bord du gouffre", a prévenu mercredi 13 septembre l'avocat du grand oncle de Grégory Villemin, soupçonné de l'enlèvement du petit garçon, retrouvé mort le 16 octobre 1984.



C'est "un homme qui va très très mal", a déclaré Maître Stéphane Giuranna au micro de RTL, trois mois après la mise en examen de son client, lors d'un spectaculaire rebondissement dans cette affaire de plus de 30 ans.



Marcel Jacob, 72 ans, grand-oncle de Grégory Villemin, et son épouse Jacqueline, 73 ans, ont été interpellés à la mi-juin dans leur village d'Aumontzey, dans les Vosges. Mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort, ils sont placés séparément sous un très strict contrôle judiciaire, avec interdiction de rentrer dans les Vosges.



"Deux ou trois ans d'instruction pour rien"

Or, a affirmé Me Giuranna lors d'une conférence de presse, Marcel Jacob n'a jamais été entendu par la justice en 3 mois et vit extrêmement mal son contrôle judiciaire.

L'avocat demande en conséquence à la justice d'accélérer : "Si on ne s'offusque pas, il va y avoir deux ou trois ans d'instruction pour rien. Et ça serait risible, si aujourd'hui vous n'aviez pas un homme qui va très très mal."



"Dans cette affaire vous le savez, il y a eu une nouvelle victime cet été" a-t-il précisé, en faisant allusion au suicide du juge Lambert. "Je ne souhaite pas et je ferai tout pour empêcher que Marcel Jacob soit la nouvelle victime."