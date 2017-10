et AFP

publié le 24/10/2017 à 13:20

Le Parlement européen s'est prononcé mardi 24 octobre en faveur d'une élimination progressive du glyphosate dans l'UE d'ici à la fin 2022, à la veille d'un vote à Bruxelles sur le renouvellement de l'autorisation de cet herbicide controversé.



La résolution, votée à 355 voix pour et 204 contre (et 111 abstentions), est un simple avis et n'est pas contraignante, mais elle vise à mettre la pression sur la Commission européenne qui propose aux États membres de renouveler la licence du glyphosate pour les 10 prochaines années.