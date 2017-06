Affaire Grégory : les époux Jacob remis en liberté

publié le 20/06/2017 à 16:40

Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante du petit Grégory Villemin, ont été remis en liberté, ont annoncé mardi 20 juin leurs avocats. "La chambre de l'instruction a entendu nos arguments sur la faiblesse des charges", a déclaré devant la presse Me Stéphane Giuranna, qui défend l'homme de 72 ans. Le couple est néanmoins toujours soumis à un contrôle judiciaire.



Cette décision de la chambre de l'instruction de Dijon, qui n'a pas suivi la réquisition du parquet général, ne change rien à leur mise en examen dans cette affaire vieille de 32 ans. Les deux septuagénaires avaient été écroués et placés en détention provisoire pour enlèvement et séquestration suivie de mort.

L'arrestation surprise du couple, le 14 juin dans les Vosges, a relancé l'affaire jamais élucidée depuis la découverte du garçon de quatre ans, pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne, le 16 octobre 1984. Les deux suspects n'avaient jamais été inquiétés jusqu'alors même si leurs noms apparaissaient au fil des 12.000 pièces du dossier : dans un arrêt de 1993, la cour d'appel de Dijon les avait au contraire disculpés.





L'accusation pense avoir identifié les fameux "corbeaux" et selon elle, "il y a un élément qui associe ces actes, ces lettres, les appels téléphoniques, l'acte d'enlèvement et la mort de l'enfant", plusieurs personnes ayant concouru à la réalisation du crime. Les soupçons se fondent sur des rapprochements graphologiques ou lexicaux, comme la récurrence de l'expression "le chef" pour désigner Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, dont les auteurs auraient voulu se venger.