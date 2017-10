publié le 24/10/2017 à 18:00

C'est une baisse spectaculaire. Elle efface d'un coup les précédentes statistiques négatives. À la fin du mois de septembre 2017, par rapport à août, la France métropolitaine a enregistré un recul de 1,8% du nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A. Avec 64.800 personnes en moins, Pôle Emploi compte désormais 3,48 millions d'inscrits sans emploi et tenus de rechercher un travail.



Si l'on prend en compte les catégories B et C des inscrits, qui bénéficient d'une activité réduite, la France métropolitaine compte au total 5,65 millions de demandeurs d'emploi tenus d'entreprendre une recherche. Cette donnée est également en baisse, de 0,5% sur le mois.

Sur une période de trois mois, la catégorie A est en légère diminution (-0,2%) tandis que l'ensemble des trois catégories demeure sur une pente ascendante (+1%).

Les jeunes s'en sortent bien

C'est le retour de la croissance qui explique cette belle performance au mois de septembre, qui pourtant n'est jamais un mois facile sur le front du chômage avec l'arrivée massive sur le marché des jeunes qui ont fini leurs études. Cette année se passe manifestement mieux que les précédentes puisqu'un recul spectaculaire s'observe chez les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans (-5,3% sur un mois, -5,5% sur un an).



Les actifs entre 25 et 49 ans jouissent aussi d'une petite embellie (-1,8% sur un mois, -0,9% sur un an). Pas d'amélioration notable, en revanche pour les seniors de 50 ans ou plus (0,0% sur un mois, +3% sur un an), ni pour les chômeurs de longue durée.

Il y a plus de chômeurs avec une activité précaire

Les chiffres communiqués par Pôle Emploi permettent de constater une progression importante pour la catégorie C. Celle-ci concerne les actifs en demande d'emploi, mais qui exercent une activité réduite de plus de 78 heures par mois.



Entre fin août et fin septembre, le pourcentage a augmenté de 3,2%, ce qui représente 42.000 personnes de plus. En tout, 1,38 million de demandeurs d'emploi sont dans ce cas. Sur un laps de temps plus large, la dynamique est encore plus frappante : +11% sur un an.