publié le 03/11/2017 à 07:15

Les embauches pour les fêtes devraient progresser de 12% cette année, avec près de 39.2000 emplois saisonniers pour la période de Noël, révèle ce matin RTL. Le secteur qui embauchera le plus sera celui de la logistique et des transports. À La Poste, par exemple, ça sera 3.000 emplois pour la période des fêtes, dont la plupart seront affectés aux centres de tri ou de distribution. Et pour cause, l'entreprise passe de 1 à 2 millions de colis traités chaque jour à partir de mi-novembre.



C'est ensuite dans le commerce que l'on trouvera beaucoup d'emplois à pourvoir. Près de 16.800 selon les estimations, notamment dans les boutiques de jouets, comme à La Grande Récré, où près de 50% de la main-d'œuvre à Noël est représentée par des saisonniers.

En troisième position se placent les emplois dans l'hôtellerie et la restauration, avec près de 5.600 postes à pourvoir. Et beaucoup de patrons demandent à Pôle Emploi de leur trouver de la main-d'œuvre.

À écouter également dans ce journal

- Avec la réforme du bac, le gouvernement envisage de supprimer les filières (L, ES, S...) On s'orienterait plutôt vers des parcours plus souples, voire à la carte. En revanche, les lycéens pourraient se spécialiser dès la seconde.



- Patrice Evra a été exclu avant même le début du match entre l'OM et Guimarães. Le joueur a donné un coup de pied en pleine poitrine à un supporter qui l'insultait. L'OM a ouvert une enquête interne.



- Didier Deschamps mise sur la nouveauté pour les matches contre le Pays de Galles et l'Allemagne, les 10 et 14 novembre. Le sélectionneur des Bleus a convoqué, pour la première fois, Steven N'Zonzi et Benjamin Pavard.



- Abdelkader Merah a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, mais a été acquitté du chef de complicité des sept assassinats perpétrés en mars 2012 par son frère Mohamed. Si les parties civiles ne peuvent pas faire appel, le parquet peut le faire. La défense se réserve également le droit de faire appel.



- La mère d'Alexia Daval a appelé à une marche silencieuse dimanche à Gray, en Haute-Saône, pour rendre hommage à sa fille assassinée. "Une marche sera organisée dimanche à onze heures. Ce sera une marche silencieuse autour des deux ponts de Gray. Ni banderole, ni message ni revendication. Chaque personne peut amener une rose", a-t-elle précisé.



- Kevin Spacey est une nouvelle fois accusé d'agression sexuelle. Un acteur l'accuse, sous couvert d'anonymat, d'avoir tenté de le violer lorsqu'il n'avait que 15 ans. CNN affirme par ailleurs que huit employés actuels et passés de la série House of Cards, dont Spacey est la vedette, ont qualifié de "toxique" l'ambiance de travail sur les plateaux de la série en raison du comportement de "prédateur" de l'acteur de 58 ans.



- La justice espagnole a émis un mandat d'arrêt européen l'encontre du chef de file des indépendantistes catalan Carles Puigdemont. Hier, une juge d'instruction espagnole a placé en détention provisoire huit membres du gouvernement catalan destitué par Madrid.