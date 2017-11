Altercation entre Evra et supporters

publié le 02/11/2017 à 23:05

Patrice Evra et des supporters de l'Olympique de Marseille en sont venus aux mains au Portugal ce jeudi 2 novembre. Pendant l'échauffement du match de Ligue Europa face au Vitoria Guimaraes, le latéral gauche a notamment porté un coup à la tête d'un supporter de l'OM.





Patrice Evra n'a visiblement pas aimé les railleries des Marseillais présent à Guimaraes. L'homme est sujet de moqueries et de critiques depuis son arrivée dans le club de la cité phocéenne. Dans un premier temps, il aurait répondu ironiquement, selon L'Équipe. Mais, il s'est approché du parcage olympien et a totalement perdu son sang froid quand des supporters sont descendus sur le terrain. Patrice Evra a asséné un coup de pied à un supporter. Il a du être retenu par ses coéquipiers.

Patrice Evra, remplaçant, a été exclu par l'arbitre, avant même le début du match, qui s'est soldé par une victoire de Guimaraes (1-0).

